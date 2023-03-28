Белградскую улицу сузят из-за работ на сетях до конца мая

Новые перекрытия и ограничения движения с конца марта вступят в силу во Фрунзенском, Петроградском и Колпинском районах Петербурга. Там будут реконструировать инженерные сети.



Как сообщает 28 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 марта по 21 мая ограничат проезд по Белградской улице на участке от улицы Димитрова до Альпийского переулка. А до 28 мая будет ограничено движение по набережной Малой Невки от Боковой аллеи до Каменноостровского проспекта.