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    Белградскую улицу сузят из-за работ на сетях до конца мая

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    Новые перекрытия и ограничения движения с конца марта вступят в силу во Фрунзенском, Петроградском и Колпинском районах Петербурга. Там будут реконструировать инженерные сети.

    Как сообщает 28 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 марта по 21 мая ограничат проезд по Белградской улице на участке от улицы Димитрова до Альпийского переулка. А до 28 мая будет ограничено движение по набережной Малой Невки от Боковой аллеи до Каменноостровского проспекта.

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    В Петро-Славянке до 28 мая для проезда закроют Речной переулок от Овражной улицы до тупика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
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