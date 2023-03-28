Ставки повышаются. Петербурженка отдала неизвестному 6,7 млн рублей

Жительница Московского района Петербурга поверила мошенникам, которые неделю убеждали ее в готовящемся похищении накоплений. При этом петербурженка не переводила деньги, а отдала миллионы прямо в руки неизвестному, который пришел за деньгами. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.



69-летняя женщина обратилась в полицию накануне днем. Она рассказала, что с 16 по 24 марта ей звонили люди и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они говорили, что со счетами пенсионерки происходит какая-то чертовщина — мошенники пытаются снять деньги, а еще продать квартиру петербурженки. Поэтому нужно действовать на опережение — от жилья избавиться, накопления перевести на безопасные счета.

