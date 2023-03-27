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    Петербург ждет 101 испытание теплосетей за месяц, горожан просят быть осторожными

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    В Петербурге начинаются температурные испытания тепловых сетей, которые продлятся с конца марта по конец апреля. Горожан просят не приближаться к местам, где от земли идет пар или разлилась вода.

    С 28 марта по 29 апреля в Петербурге запланировано 101 испытание теплосетей, сообщает 27 марта пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. По большей части они пройдут на коммуникациях ГУП «ТЭК СПб», которое начнет проверки с 28 марта. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступит к испытания с 29 марта, а ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — с 4 апреля.

    Температурные испытания теплосетей — одно из обязательных диагностических мероприятий. Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и обнаружить самые изношенные участки трубопроводов. Проводятся они не реже, чем раз в пять лет, либо прямо перед окончанием отопительного сезона, либо в самом его начале. При этом температура воздуха на улице должна держаться в устойчивом плюсе.

    Сети испытывают от теплоисточника до индивидуального теплового пункта потребителя, постепенно повышая температуру и затем выдерживая ее в течение какого-то времени: на квартальных котельных — до 2 часов, на групповых — полчаса. Температура теплоносителя при этом может достигать 110 °С, поэтому горожан просят быть предельно внимательными и ни в коем случае не приближаться к местам парения или разлива воды. Если вы заметили парение, вытекание воды, проседание грунта, сообщите об этом по телефонам «112» или «004».

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    ПетербургТеплосетиИспытания теплосетей
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