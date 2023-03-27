Петербург ждет 101 испытание теплосетей за месяц, горожан просят быть осторожными

В Петербурге начинаются температурные испытания тепловых сетей, которые продлятся с конца марта по конец апреля. Горожан просят не приближаться к местам, где от земли идет пар или разлилась вода.



С 28 марта по 29 апреля в Петербурге запланировано 101 испытание теплосетей, сообщает 27 марта пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. По большей части они пройдут на коммуникациях ГУП «ТЭК СПб», которое начнет проверки с 28 марта. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступит к испытания с 29 марта, а ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — с 4 апреля.