Проезд по площади Островского ограничат на год. Новые трудности ждут водителей в семи районах

Новые ограничения и перекрытия движения с 26 по 28 марта вступят в силу в семи районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Красногвардейском, Курортном, Приморском и Пушкинском. Самые продолжительные — больше года — ждут водителей в центре и на Петроградской стороне.

Оба самых долгих ограничения связаны с установкой фасадных лесов. С 28 марта 2023 года по 30 апреля 2024 года будет ограничено движение по площади Островского, у дома 1–3, и у дома 2 по улице Зодчего Росси, сообщает 24 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С этого же дня и до 13 октября 2024 года ограничат проезд по Введенской улице от улицы Благоева до Кронверкского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Большом Казачьем переулке водителей потеснят для строительства газопровода на участке от Гороховой улицы до Загородного проспекта. Работы продлятся до 18 мая, а с 27 марта по 15 апреля из-за них перекроют участок от Малого Казачьего переулка до Загородного проспекта. Объезд предусмотрен по маршруту: Большой Казачий переулок, Гороховая улица, Загородный проспект.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На улице Профессора Попова от Вяземского переулка до улицы Грота и Песочной набережной с 25 марта по 5 апреля будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим с 26 марта по 4 апреля закроют движение по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к улице Грота. Объехать можно будет по Иоанновскому переулку, набережной Карповки, Геслеровскому и Карповскому мостам, Вяземскому переулку, Песочной набережной и улице Даля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Еще в четырех районах улицы сузят и перекроют работы по строительству газопроводов. С 27 по 29 марта будет ограничено движение транспорта по Бокситогорской улице от Новомалиновской дороги до реки Охты.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 27 по 28 марта в Зеленогорске закроют движение по 2-му Лесному переулку от улицы Героев до 1-й Лесной улицы. Объезд предусмотрен по улице Героев, 1-й Лесной и Лесной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Песочном в эти же дни перекроют движение у дома 58 по Школьной улице. Объехать можно будет по Краснофлотской и Центральной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На тот же срок в Лисьем Носу закрывается движение транспорта по Большому проспекту, от Ивановской улицы до Корженевской улицы. Объезд предусмотрен по Корженевской улице, Раздельному проспекту и Ивановской улице.

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В Пушкине работы потеснят водителей на территории Новая Деревня. С 28 марта до 17 апреля ограничат движение по Колпинскому шоссе от 6-й Советской улицы до 4-й Советской улицы, а до 22 апреля — перекроют по 5-й Советской улице у Колпинского шоссе. Объехать можно будет по 4-й Советской, Промышленной и Кабельной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



