Суд в Петербурге разбирался, законно ли таранить незаконный шлагбаум

Водитель внедорожника протаранил шлагбаум театра в Александровском парке Петербурга и уехал, за что получил протокол и повестку в суд. Защита упирала на то, что шлагбаум был незаконным, но суд это аргументом не счел.

В 14:52 20 декабря 2022 года у дома 4М в Александровском парке водитель внедорожника RAM протаранил автоматический шлагбаум, принадлежащий СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл», и уехал, сообщает 24 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На него составили протокол об оставлении места ДТП.

Защитники водителя его вину не признавали и просили прекратить производство по делу, упирая на то, что, во-первых, автомобилист владеет долей помещения по адресу: Александровский парк, 4А, а во-вторых, шлагбаум был установлен незаконно и уже демонтирован. Более того, собственник шлагбаума не установлен, то есть в деле нет потерпевшего.

Однако аргументы защиты суд счел не имеющими правового значения в этой ситуации. Факт совершения водителем административного правонарушения подтвержден справкой по ДТП, видео с камеры и инвентарной карточкой нефинансовых активов. Согласно последней, стоимость шлагбаума составляет 65 тысяч рублей, а балансодержателем является «Театр «Мюзик Холл». То, что он был установлен незаконно, не говорит о том, что водитель не скрылся с места ДТП.