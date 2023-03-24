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    В Петербурге расследуют дело банды, заводившей мужчин в дорогие рестораны

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    В Петербурге мошенники похитили у мужчин более 820 тысяч рублей. С жертвами они знакомились через интернет, договаривались о встрече, а затем заводили в рестораны с завышенными ценами. Об этом 24 марта рассказывает городское ГСУ СК.

    Следователи установили двух организаторов преступного сообщества и еще 10 лиц, которых они привлекали как исполнителей. С мая 2021 по январь 2022 года участники знакомились на сайтах знакомств в интернете с мужчинами и договаривались о встречах.

    Для мошенничества использовались специально созданные заведения с меню и прайс-листами, где цены не соответствовали фактически предоставляемым услугам. Мужчинам, попавшим в сети, предлагалось заказать алкогольные напитки и еду по существенным суммам.

    Расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество), частям 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

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