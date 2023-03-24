В Петербурге расследуют дело банды, заводившей мужчин в дорогие рестораны

В Петербурге мошенники похитили у мужчин более 820 тысяч рублей. С жертвами они знакомились через интернет, договаривались о встрече, а затем заводили в рестораны с завышенными ценами. Об этом 24 марта рассказывает городское ГСУ СК.

Следователи установили двух организаторов преступного сообщества и еще 10 лиц, которых они привлекали как исполнителей. С мая 2021 по январь 2022 года участники знакомились на сайтах знакомств в интернете с мужчинами и договаривались о встречах.

Для мошенничества использовались специально созданные заведения с меню и прайс-листами, где цены не соответствовали фактически предоставляемым услугам. Мужчинам, попавшим в сети, предлагалось заказать алкогольные напитки и еду по существенным суммам.