    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    Итальянская Marcegaglia планирует купить европейские активы «Северстали»

    1010
    1 комментарий

    Производитель стальной продукции Marcegaglia из Италии намерен приобрести активы «Северстали» SIA Severstal Distribution в Латвии вместе с двумя ее «дочками» — Severstal Distribution Spzoo в Польше и Severstal Distribution на Украине, сообщение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС от 22 марта.

    Marcegaglia — семейная промышленная группа, которая специализируется на торговле и переработке стали, в основном углеродистой и в меньшей степени нержавеющей. О своих намерениях промышленники из Италии уведомили Главное управление по конкуренции Еврокомиссии 10 марта. По смыслу статьи Регламента о слиянии компания получит исключительный контроль над SSD путем покупки акций.

    Латвийская компания SSD поставляла из России в Европу стальную продукцию, занималась оптовой продажей металлов и руд, а также обработкой металлов и нанесением на него покрытий. Единственный акционер SIA Severstal Distribution — ПАО «Северсталь», который является ключевым активом бизнесмена Алексея Мордашова.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Северсталь
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    лысик24 Мар 2023 в 12:34
    Купить???
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close