Итальянская Marcegaglia планирует купить европейские активы «Северстали»

Производитель стальной продукции Marcegaglia из Италии намерен приобрести активы «Северстали» SIA Severstal Distribution в Латвии вместе с двумя ее «дочками» — Severstal Distribution Spzoo в Польше и Severstal Distribution на Украине, сообщение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС от 22 марта.



Marcegaglia — семейная промышленная группа, которая специализируется на торговле и переработке стали, в основном углеродистой и в меньшей степени нержавеющей. О своих намерениях промышленники из Италии уведомили Главное управление по конкуренции Еврокомиссии 10 марта. По смыслу статьи Регламента о слиянии компания получит исключительный контроль над SSD путем покупки акций.

