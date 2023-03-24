Бренд Jacobs может пропасть с российских прилавков. Кофе останется

Российское подразделение крупного нидерландского поставщика кофе JDE Peet’s планирует отказаться от использования бренда Jacobs и продавать кофе под марками Monarch или Milicano, пишет 24 марта издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным одного из них, окончательного решения пока нет.



«Ограничения на продвижение в РФ западных продуктов в условиях геополитической напряженности вынуждают российские подразделения глобальных компаний оптимизировать портфель брендов», — отмечается в публикации.



Как заявляет компания JDE, с прошлого февраля она приняла решение о самостоятельном развитии бизнеса в России, в частности прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов, не санкционировала вложения в расширение производства. Журналистам в компании сообщили, что намерены продолжать обеспечивать российских потребителей через локальное представительство и удовлетворить спрос позволит усиление локализации, касающееся и портфеля брендов.

