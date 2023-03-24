    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    0 м/с, штиль

    747мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    Бренд Jacobs может пропасть с российских прилавков. Кофе останется

    4009
    10 комментариев

    Российское подразделение крупного нидерландского поставщика кофе JDE Peet’s планирует отказаться от использования бренда Jacobs и продавать кофе под марками Monarch или Milicano, пишет 24 марта издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным одного из них, окончательного решения пока нет.

    «Ограничения на продвижение в РФ западных продуктов в условиях геополитической напряженности вынуждают российские подразделения глобальных компаний оптимизировать портфель брендов», — отмечается в публикации.

    Как заявляет компания JDE, с прошлого февраля она приняла решение о самостоятельном развитии бизнеса в России, в частности прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов, не санкционировала вложения в расширение производства. Журналистам в компании сообщили, что намерены продолжать обеспечивать российских потребителей через локальное представительство и удовлетворить спрос позволит усиление локализации, касающееся и портфеля брендов.

    Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» расположен рядом с Петербургом — в Ленинградской области. Он производит зерновой, растворимый, жареный молотый кофе, кофейные смеси, марки: Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка завода составила 35,11 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль — 5,96 млрд рублей. Концерн JDE Peet’s появился в 2015 году в результате слияния кофейного бизнеса Mondelez International и D.E Master Blenders 1753 B.V.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КофеБрендУход брендовУход из России
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close