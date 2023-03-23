Охотники за северным сиянием собрались в окрестностях Петербурга и советуют посмотреть наверх

Вечером 23 марта чаты петербургских охотников за северным сиянием оживились — сегодня сложились благоприятные условия для наблюдения за Aurora Borealis. В телеграм-канале «Астро Фото Болото» отмечают, что небо будет сиять всю ночь.

Много фотографий северного сияния появляется в чате «Сияшечная № 1 ». Любители наблюдений за этим явлением отправились смотреть на небо в Кронштадт, а также к Шепелевскому маяку.

Отметим, что сегодня лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о начале сильной магнитной бури. Аналогичное по мощности возмущение магнитного поля Земли в прошлый раз зафиксировали в конце февраля. В тот раз северное сияние было неплохо видно даже под Москвой. А в Финляндии пилот развернул самолет, чтобы пассажиры смогли полюбоваться красками, расцветившими небо.