Не НЛО, а волшебство: финский пилот развернул самолет, чтобы рассмотреть северное сияние

Вечерний внутренний рейс Finnair из финского Куусамо в Хельсинки надолго запомнится пассажирам и экипажу — в пути они не могли не обратить внимание на мощное северное сияние. Чтобы рассмотреть его получше, капитан воздушного судна сделал дополнительный круг.
Как сообщают 28 февраля финские СМИ, природное явление было настолько захватывающим, что капитан корабля принял исключительное решение совершить полный разворот на 360 градусов, примерно над Пуоланкой. На маневр обратили внимание в сервисе Flightradar24, который следит за воздушным движением. Finnair также отметил инцидент в своих соцсетях.
«Большое спасибо капитану рейса AY488, который совершил разворот на 360 градусов в верхних слоях атмосферы, не входящий в план полета, чтобы все пассажиры смогли насладиться волшебством», — написал один из благодарных за виды пассажиров. Пост собрал в соцсетях 1,2 миллиона просмотров.
Как писала «Фонтанка», новая магнитная буря настолько мощная, что северное сияние добирается до Петербурга, Москвы и других регионов на южных широтах. Посмотрите на невероятные кадры с земли.