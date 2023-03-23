СМИ: Сын красноярского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Российский предприниматель Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии, сломав электронный браслет. Об этом 23 марта сообщает агентство ANSA.



Отмечается, что Артём Усс исчез после того, как стало известно об одобрении его экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций. Апелляционный суд Милана разрешил выдачу Усса американским властям два дня назад.



Напомним, что власти Соединённых Штатов обвиняют семерых человек, в том числе и Артёма Усса, в отмывании денег и уклонении от санкций — Вашингтон считает, что они закупали электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные фирмы и криптовалюту.

