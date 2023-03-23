Пума Амадеус из Прилесного переехала в новый дом на радость соседей бывшего хозяина

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора
Пума по кличке Амадеус, которая минувшей осенью сбежала от хозяина в поселке Прилесный во Всеволожском районе Ленобласти, обрела новый дом. Хищника передали в хоспис для крупных кошек.
Хозяин Амадеуса уехал из России и передал пуму в АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленобласти, сообщили 23 марта в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора. В центре животное получает надлежащие заботу и уход, а жители Прилесного могут больше не опасаться встречи с хищником.
В ноябре 2022 года Амадеус сбежал из вольера и, пока его искали с полицией, успел подраться с собакой. После этого условия содержания зверя проверили инспекторы Росприроднадзора, но нарушений, кроме фактов выгула пумы на поводке за пределами вольера, не нашли.
Как отмечают в ведомстве, с 1 января 2020 года в России действует перечень животных, которых запрещено содержать в неволе. Он содержит десятки видов животных. Однако если животное из списка было куплено до 1 января 2020 года, то при соблюдении условий содержания хозяева могут оставить его у себя на весь срок жизни животного. Если же хозяева отказываются от такого питомца, то его можно передать только в специализированный центр или фонд. Передавать его от одного физического лица к другому запрещено. Амадеуса житель коттеджного поселка «Прилесный» приобрел в декабре 2019 года в Москве.