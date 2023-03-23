Пума Амадеус из Прилесного переехала в новый дом на радость соседей бывшего хозяина

Пума по кличке Амадеус, которая минувшей осенью сбежала от хозяина в поселке Прилесный во Всеволожском районе Ленобласти, обрела новый дом. Хищника передали в хоспис для крупных кошек.

Хозяин Амадеуса уехал из России и передал пуму в АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленобласти, сообщили 23 марта в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора. В центре животное получает надлежащие заботу и уход, а жители Прилесного могут больше не опасаться встречи с хищником.