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    «Она же — как кошечка». Под Петербургом из дома в коттеджном поселке сбежала пума

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    Экзотическое происшествие поставило на уши правоохранителей во Всеволожском районе Ленобласти. Из дома в коттеджном поселке «ПриЛесный» у деревни Манушкино сбежала пума.

    Как сообщает 27 ноября 47news, по предварительным данным, хищница уже успела покусать человека и напасть на собаку. «Говорят, сбежала из вольера. Он [хозяин] ее обычно выгуливал на улице на поводке, она же — как кошечка», — рассказала изданию управляющая коттеджным поселком Екатерина Аминова.

    При этом, по словам местных жителей, этим летом они уже жаловались в региональное Управление природопользования, однако там лишь развели руками.

    Во всеволожской полиции информация о сбежавшей пуме уже отрабатывается.

    Пумы — род хищников из семейства кошачьих. Обитают в Северной и Южной Америке.

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