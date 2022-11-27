«Она же — как кошечка». Под Петербургом из дома в коттеджном поселке сбежала пума

Экзотическое происшествие поставило на уши правоохранителей во Всеволожском районе Ленобласти. Из дома в коттеджном поселке «ПриЛесный» у деревни Манушкино сбежала пума.



Как сообщает 27 ноября 47news, по предварительным данным, хищница уже успела покусать человека и напасть на собаку. «Говорят, сбежала из вольера. Он [хозяин] ее обычно выгуливал на улице на поводке, она же — как кошечка», — рассказала изданию управляющая коттеджным поселком Екатерина Аминова.



При этом, по словам местных жителей, этим летом они уже жаловались в региональное Управление природопользования, однако там лишь развели руками.

