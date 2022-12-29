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    Росприроднадзор нанес визит хозяину сбежавшей в Ленобласти пумы и предложил принять меры

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    пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора

    Сотрудники Росприроднадзора проверили законность содержания пумы в частном доме во Всеволожском районе Ленобласти. В ноябре дикая кошка наделала шуму своим побегом.

    В управлении установили, что самца канадской пумы по кличке Амадеус житель коттеджного поселка «ПриЛесный» купил в декабре 2019 года в Москве, сообщает 29 декабря пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора. Зверь вакцинирован и поставлен на ветеринарный учет. Содержат пуму в вольере, и ей обеспечен надлежащий уход.

    Факт побега пумы с придомовой территории хозяин животного не отрицал. По его словам, хищника он выгуливает на поводке в безлюдном месте. Это противоречит требованиям содержания диких животных в условиях неволи, отмечают в ведомстве. По правилам возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест должна быть исключена. «Владельцу предложено принять меры по соблюдению условий содержания животного в условиях неволи», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

    Весной хозяину пумы уже выносили предупреждение за «неконтролируемый» выгул зверя. Местные жители рассказали, что раньше он выгуливал Амадеуса на поводке по площадке для собачников. А в конце ноября пума сбежала, подняв на уши районную полицию. По словам хозяина, без присмотра она успела подраться с собакой.

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