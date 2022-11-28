«Риск для жизни и здоровья». Хозяину сбежавшей под Петербургом пумы хотят устроить проверку

В действиях хозяина пумы, сбежавшей из коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленобласти, усмотрели опасность для граждан. Ему планируют устроить проверку, сообщает 28 ноября пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
Ведомство готовит документы, чтобы согласовать внеплановую проверку с прокуратурой. Весной гражданину уже вынесли предостережение: Росприроднадзор узнал, что он содержит пуму в частном домовладении и «неконтролируемо» ее выгуливает. Недавний побег животного показал, что никаких мер хозяин не принял, отмечают в ведомстве.
Закон об ответственном обращении с животными запрещает держать в неволе диких зверей. Если включенных в список животных приобрели до 1 января 2020 года, они могут жить у хозяев, пока не умрут, — при условии, что их правильно содержат.
Как писала «Фонтанка», пума сбежала из дома в коттеджном поселке ПриЛесный у деревни Манушкино, но уже вернулась домой. По словам хозяина беглянки, она успела подраться с соседской собакой. Жители поселка рассказывают, что раньше хозяин выгуливал пуму на поводке по площадке для собачников, а еще она пару раз приходила в «гости» на веранду к соседям.