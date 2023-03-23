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    Петербуржец отдал «Ламборгини» в ремонт и узнал, что его продал ломбард. В полицию не спешил

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    Полиция Адмиралтейского района Петербурга готовится возбудить уголовное дело после получения заявления о старом угоне. Подробности стали известны «Фонтанке» 23 марта.

    40-летний петербуржец обратился в дежурную часть вчера днём. Он рассказал, как потерял свой автомобиль — Lamborghini LM002, первый серийный внедорожник бренда. Было это ещё в 2014 году. Мужчина передал «Ламборгини» специалисту на ремонт и хранение, отогнав на Пискаревский проспект, 171. А через год узнал, что машину продал ломбард в Невском районе.

    Автомобиль выпущен в начале 90-х годов, тем не менее, по оценке владельца, ущерб значительный — 8 735 000 рублей. При этом ранее в полицию мужчина не обращался.

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