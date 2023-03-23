Компания Valve представила Counter-Strike 2

Разработчик компьютерных игр Valve представил Counter Strike 2. Соответствующее сообщение появилось в соцсети компании 22 марта.



На сайте игры отмечается, что CS-2 – это крупнейший скачок в истории серии. Разработчики обещают, что новая версия обеспечит игру новыми возможностями и контентом на годы вперёд. Все новые функции Counter Strike 2 представят летом, когда состоится официальный выпуск игры. Протестировать игру до этого момента смогут избранные игроки.



Counter Strike – культовая компьютерная игра, вышедшая в 2000 году. Она приобрела огромную популярность у геймеров – со временем CS стал одной из дисциплин в киберспорте.

