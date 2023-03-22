Главу завода в Свердловской области отправили под домашний арест. СМИ пишут про срыв гособоронзаказа

Генерального директора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Свердловской области Малика Гайсина до 13 мая отправил под домашний арест Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), пишет 22 марта ТАСС.
Предприятие на своем сайте сообщает, что производит электрические и оптические соединители для оборонно-промышленного комплекса и гражданского рынка.
По данным системы «Контур.Фокус», чистая прибыль завода за 2019 год составила 60,7 млн рублей, выручка — 912 млн рублей.
По данным региональных СМИ, уголовное дело может быть связано со срывом гособоронзаказа.
В январе этого года зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил о новых мерах уголовного наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу. Он заверил, что при необходимости они будут приниматься.
В конце сентября 2022 года Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. В октябре был создан координационный совет по обеспечению потребностей армии, возникающих в ходе спецоперации на Украине. 23 декабря президент выразил надежду, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен полностью.