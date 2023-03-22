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    Главу завода в Свердловской области отправили под домашний арест. СМИ пишут про срыв гособоронзаказа

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    Генерального директора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Свердловской области Малика Гайсина до 13 мая отправил под домашний арест Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), пишет 22 марта ТАСС.

    Предприятие на своем сайте сообщает, что производит электрические и оптические соединители для оборонно-промышленного комплекса и гражданского рынка.

    По данным системы «Контур.Фокус», чистая прибыль завода за 2019 год составила 60,7 млн рублей, выручка — 912 млн рублей.

    По данным региональных СМИ, уголовное дело может быть связано со срывом гособоронзаказа.

    В январе этого года зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил о новых мерах уголовного наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу. Он заверил, что при необходимости они будут приниматься.

    В конце сентября 2022 года Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. В октябре был создан координационный совет по обеспечению потребностей армии, возникающих в ходе спецоперации на Украине. 23 декабря президент выразил надежду, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен полностью.

    Предприниматель принимал участие в выборах губернатора Свердловской области, где набрал 4,89% голосов, а с 1995 по 1999 год Малик Гайсин был депутатом Государственной думы.

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    ГособоронзаказСрыв гособоронзаказа
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