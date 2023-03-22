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    Железнодорожное сообщение в Голландии прервано: под рельсами роют норы барсуки

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    В Нидерландах прервано железнодорожное сообщение на двух линиях из-за барсуков. Об этом сообщило 21 марта агентство Associated Press.

    Поезда на оживленной линии между городами Ден Бош и Бокстель встали во вторник днем после того, как в насыпях под рельсами были обнаружены барсучьи норы. Национальная железнодорожная компания заявила, что из-за опасности проседания рельсов направление не будет работать как минимум неделю.

    За несколько дней до этого барсуки сделали подкопы в железнодорожной насыпи в провинции Фрисландия и вывели из строя линию до следующего месяца. Железнодорожники сейчас добиваются разрешения на перемещение животных.

    «Барсуки являются охраняемыми животными в Нидерландах, поэтому железнодорожные операторы должны получить разрешение на их перемещение или нарушение среды их обитания, прежде чем можно будет начать ремонт», — отмечается в публикации.

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    ЖивотныеБарсукиЖелезнодорожное сообщениеВстали поездаНидерландыГолландия
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    Комментарии 5

    Гость22 Мар 2023 в 15:18
    Барсуки- агенты Кремля!
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