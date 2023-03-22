Железнодорожное сообщение в Голландии прервано: под рельсами роют норы барсуки

В Нидерландах прервано железнодорожное сообщение на двух линиях из-за барсуков. Об этом сообщило 21 марта агентство Associated Press.



Поезда на оживленной линии между городами Ден Бош и Бокстель встали во вторник днем после того, как в насыпях под рельсами были обнаружены барсучьи норы. Национальная железнодорожная компания заявила, что из-за опасности проседания рельсов направление не будет работать как минимум неделю.



За несколько дней до этого барсуки сделали подкопы в железнодорожной насыпи в провинции Фрисландия и вывели из строя линию до следующего месяца. Железнодорожники сейчас добиваются разрешения на перемещение животных.

