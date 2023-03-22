В Петербурге на рынках искали нарушителей миграционного законодательства. Некоторым придётся уехать из России

Полицейские пришли с проверкой на несколько крупных рынков города. Там искали нарушителей миграционного законодательства. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Профилактические рейды проводились на Калининской и Фрунзенской овощебазах в течение двух дней — 20 и 21 марта. Всего проверили 237 граждан из стран ближнего зарубежья, а в отделы полиции доставили 23 из них. Законами, выяснилось, пренебрегали 15 человек. В их отношении составлены административные протоколы.
«По результатам административного расследования иностранцы, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет», — уточнили в главке.