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    За «минирование» станции «Маяковская» в Петербурге оштрафован оператор Quantek

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    Мировой судья судебного участка № 21 Петербурге привлекла к административной ответственности ООО «Квантек» за совершение преступления по ч.2 ст.13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством»). Звучит сложно, на деле же преступники просто воспользовались услугами оператора, позвонив абоненту с Кипра через российский номер. Об этом 21 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что в 5 утра 26 февраля прошлого года через оборудование Quantek прошел вызов от кипрского оператора Ventatel Limited, только номер был российский, начинался с +7 (812). Неизвестный, звонивший с данного номера, сообщил о минировании «Маяковской». Длительность разговора составила 49 секунд.

    Защита ООО «Квантек» согласилась с допущенным нарушением и признала вину, указав, что это стало возможным из-за технического сбоя. Примечательно, что общество ранее уже привлекалось за аналогичное. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

    Накануне стало известно, что гендиректора компании, предоставляющей услуги связи, оштрафовали за пропуск звонка с подменного номера.

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