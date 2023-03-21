За «минирование» станции «Маяковская» в Петербурге оштрафован оператор Quantek

Мировой судья судебного участка № 21 Петербурге привлекла к административной ответственности ООО «Квантек» за совершение преступления по ч.2 ст.13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством»). Звучит сложно, на деле же преступники просто воспользовались услугами оператора, позвонив абоненту с Кипра через российский номер. Об этом 21 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что в 5 утра 26 февраля прошлого года через оборудование Quantek прошел вызов от кипрского оператора Ventatel Limited, только номер был российский, начинался с +7 (812). Неизвестный, звонивший с данного номера, сообщил о минировании «Маяковской». Длительность разговора составила 49 секунд.