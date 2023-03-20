Гендиректора мобильного оператора оштрафовали в Петербурге за пропуск звонка с подменного номера

Прокуратура в Петербурге пытается перекрыть доступ мошенникам к пенсионерам и их деньгам через мобильных операторов.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 20 марта, в Кировском районе во время проверки законодательства о связи выявили факт пропуска одной из сетей звонка с подменного номера.



Такими, как указывают в прокуратуре, зачастую используют преступники.



Проверка, инициированная ведомством закончила возбуждением в отношении гендиректора компании административного дела о «неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи в связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи».

