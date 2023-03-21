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    Кубинская улица замерла в ожидании, пока в машину вернут потерянный груз

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Грузовик-растеряша затруднил движение в Московском районе Петербурга днем 21 марта. Собирать вывалившийся груз помогали целой толпой.

    На перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц из кузова грузовика на проезжую часть высыпался груз, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вывалившиеся предметы были небольшими, но их оказалось так много, что они ковром усыпали обе полосы Кубинской улицы, перегородив проезд в сторону Ленинского проспекта.

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    На кадрах с места ЧП видно, как сложить груз обратно в кузов грузовика помогают около десяти человек. Судя по видео, какое-то время помогал даже водитель «Газели», остановившийся на встречной полосе перед светофором.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение на Кубинской улице затруднено, особенно в сторону Ленинского. По Краснопутиловской проезд практически свободен.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургГрузовик уронил груз
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