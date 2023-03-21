На Байкале пропадают люди — не могут выйти из метели. Машины фиксируют стропами, чтобы не унёс ветер

Трёх человек, потерявшихся на льду Байкала, ищут спасатели МЧС России. Спасены 14 человек, которые заблудились на озере в метель. Об этом 21 марта сообщают IRCITY.RU и пресс-служба областного ГУ МЧС .

Вечером 20 марта в экстренные службы обратился мужчина, который застрял в проливе Малого Моря. Из-за сильного ветра его машина не могла продолжать путь. Спасатели искали его полчаса. Им пришлось зафиксировать автомобиль на льду с помощью строп, чтобы его не унесло. Мужчину транспортировали до берега.

Накануне в центральных районах Иркутской области было усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с , снег и метели. В средней части озера порывы достигали 30–35 м/с.

Позже сотрудники МЧС оказали помощь группе из пяти человек, которые застряли в автомобиле между Портом Байкал и Листвянкой. Они не могли найти дорогу в условиях плохой видимости, к тому же у них заканчивалось топливо.



Уже 21 марта ночью стало известно, что в районе Больших Котов в машине застряла группа из восьми человек. Спасатели нашли их и отвезли до турбазы.



Сейчас ведутся поиски трёх человек, которые минувшим днём выехали на УАЗе из посёлка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаной и также потерялись на льду. Топливо было на исходе.

