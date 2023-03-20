Беглов объяснил, почему в Петербурге начали раздавать повестки

В Петербурге начали уточнять персональные данные военнообязанных, заявил губернатор Александр Беглов. И сказал что делать, если принесли такую повестку.
«Сегодня очень важно — правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных, — цитирует Беглова Смольный 20 марта.
По его словам, не все офицеры, сержанты и рядовые запаса сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, местах работы и переезде и требуется восполнить эти пробелы в информации.. Губернатор рекомендовал при получении повестки военного комиссара — выполнять изложенные в документе требования. И уведомлять работодателя о её получении.
Ранее «Фонтанка» давала объяснение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга по поводу выдачи повесток горожанам.