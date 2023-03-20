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    Москва стоит в десятибалльных пробках

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    В Москве вечером 20 марта собрались десятибалльные пробки. На карте сервиса «Яндекс.Пробки» большинство основных магистралей столицы окрашены в красный и бордовый цвета.

    Заторы собрались на кольцевой дороге, Садовом кольце, на Пресненской, Кремлёвской и Москворецкой набережных, на Большой Якиманке, Красной Пресне, Ленинградском проспекте, Новослободской улице и других транспортных артериях.

    Напомним, что сегодня в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер пробудет в России до 22 марта.

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