Москва стоит в десятибалльных пробках

В Москве вечером 20 марта собрались десятибалльные пробки. На карте сервиса «Яндекс.Пробки» большинство основных магистралей столицы окрашены в красный и бордовый цвета.



Заторы собрались на кольцевой дороге, Садовом кольце, на Пресненской, Кремлёвской и Москворецкой набережных, на Большой Якиманке, Красной Пресне, Ленинградском проспекте, Новослободской улице и других транспортных артериях.



Напомним, что сегодня в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер пробудет в России до 22 марта.

