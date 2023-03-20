Царь-лужа на выезде с намыва вернулась и поглотила курьера

На выезд с намыва напротив гостиницы «Прибалтийская» вернулась одна из царь-луж города. Курьеру, который на велосипеде пересекал это «озеро», совсем не повезло — он оказался в воде вместе с сумкой. Видео произошедшего 20 марта «Фонтанке» предоставил читатель.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам видеоролика, мужчина угодил в подводную яму и вылетел из велосипедного седла вместе с курьерской сумкой.
Лужа на выезде с намывных территорий появилась неделю назад. В прошлый четверг, 16 марта, дворники с лопатой и шваброй победили царь-лужу. Теперь, как видим, она вернулась.