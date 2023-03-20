Почти как здесь. ДНР и Херсонская область постучались в систему госзакупок

Портал госзакупок позволяет фильтровать как торги, так и заключенные по их итогам (или вовсе без них) контракты, выбрав местоположение заказчика. Обычно по аукционам и договорам можно судить о том, чем живет тот или иной субъект Федерации. В четырех регионах, договоры о присоединении которых были подписаны в сентябре , все иначе. Мало того что там военное положение, так еще и финансирование идет через федеральные каналы — по большей части, закрытые. То же самое относится к «побратимской» помощи: к примеру, досконально узнать по гласным источникам , как расходуются в Мариуполе средства петербургского фонда «Победа», сейчас не получится. Однако с начала года Донецкая Народная Республика уже обжилась в российской системе госзакупок — ее учреждения, пусть и эпизодически, начинают расходовать собственный бюджет. Контракты начали появляться в системе с конца февраля, хотя часть их заключили раньше. Всего набралось уже под полторы сотни, выше 8 млн рублей не ушел ни один. Для полноценных конкурсов время не пришло: в самом ДНР если что и закупают, то у единственного поставщика, дело в военном положении и особом порядке, который установлен постановлением правительства.





Большая часть контрактов — продукты питания для школ и яслей, которые и выступают заказчиками, обычно от нескольких сотен тысяч до двух миллионов рублей. Кроме них, продукты закупали для местной полиции — министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, здесь другой объем и стоимость (7,5 млн рублей). Из медицинских учреждений, которые тоже приобретают для себя продовольствие, бросается в глаза 12-я Городская больница и Республиканская клиническая психоневрологическая.



Кроме того, много контрактов на вывоз отходов, на ликвидацию несанкционированных свалок и на уборку территории. Их едва ли не больше, чем на питание. Заказчиками выступают бюджетные учреждения или просто местные власти: от макеевского центра соцобслуживания и районных отделений Фонда соцстраха в Донецке до налоговой инспекции в Торезе или администрации Волновахского района.



Не так много по местным бюджетам проходит охранных услуг, в основном это опять же школы и ясли. Один из контрактов относится к Донецкому краеведческому музею, который вневедомственная охрана местного МВД взяла под опеку с начала марта за 800 с лишним тысяч. В списке точек, за которыми будут следить, — библиотека, зал мамонта и зал гражданской революции.



Есть единичные коммунальные контракты — на водоснабжение или водоотведение от того или иного учреждения. Из сравнительно крупных инфраструктурных можно выделить только благоустройство в городе Кировское: содержание линий освещения, уборка улиц, валка деревьев — всего на 2 млн рублей. Неделю назад администрация Приморского района Мариуполя подписала контракт с ГК «Донбассгаз» на поставку газа.



Приобретение газа, а также пара и горячей воды (то есть теплоснабжения) — это подавляющая часть контрактов, которые система выдает, если заказчик находится в Луганской Народной Республике. Оттуда учетные записи начали поступать также с февраля, сейчас их чуть меньше, чем в ДНР. Кроме этого, речь опять же о продуктах для учреждений и о захоронении отходов.



В Запорожской области меньше опубликованных контрактов, но они радикально дороже. Главным распорядителем является здешнее министерство образования и науки, а главным товаром — еда и в особенности безопасность. Министерство централизованно заключило не один десяток контрактов на охрану для детских садов и школ. Стоимость каждого — от пары миллионов до 90 с лишним миллионов рублей. Крупнейшими подрядчиками значатся дагестанское ОО «ЧСБ», ЧОП «Русь-Брянск» (понятно откуда), московские РД «Единство» и ЦСН «Охрана». В списке населенных пунктов, где предстоит исполнять контракты, — Мелитополь, Бердянск, Водяное, Заповедное, Днепровка, Великая Знаменка, Токмак, Молочанск и другие. Несколько крупных контрактов Пенсионный фонд военно-гражданской администрации Запорожской области заключил c ГУП «Почта Таврии» на доставку пенсий; подписаны они в начале года, но размещены только сейчас.



Меньше всего на данный момент в системе контрактов, заказчик по которым расположен в Херсонской области. Крупнейший (15 млн) на счету регионального министерства топливно-энергетического комплекса: инвентаризация местных солнечных и фотоэлектрических станций. Управление специального строительства «Облремстрой» покупает себе пять УАЗиков и арендует строительную технику — от автокранов и самосвалов до экскаваторов и бытовок. Управление службы исполнения наказание тоже искало машины, но все же не УАЗ, а Lada Granta. Одеяла, источники бесперебойного питания, кабели и программное обеспечение требуется службе по делам гражданской обороны. Налоговая служба Херсонской области обставляется мебелью: креслами модели «Биг», шкафами («модерн шамони светлый»), столами («этюд бук бавария») и т. д. Министерство молодежной политики готовило в январе концертную программу ко Дню студента, как в любом другом регионе; проходили мероприятия в Геническе и Скадовске.



Напомним, накануне Мариуполь впервые посетил президент России Владимир Путин. О восстановлении города ему докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Частично расходы и организация лежат на Санкт-Петербурге. «Фонтанка» рассказывала, что средства распределяются через фонд «Победа», куда поступают из внебюджетных источников и из Резервного фонда городской казны.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»