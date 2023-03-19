Первый визит Владимира Путина в Донбасс. Что известно на данный момент

Президент России Владимир Путин впервые посетил Донбасс. Прилетев на вертолете в Мариуполь, он проехал по городу на автомобиле и пообщался с местными жителями.

Видео общения главы государства с жителями Мариуполя публикует RT. Опубликованный диалог начинается с вопроса Путина: «Нравится?» В ответ звучит: «Очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь». Дальше президента приглашают посмотреть на то, где и как живут жители Мариуполя.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Владимиру Путину предполагаемые сроки реконструкции центра Мариуполя. О восстановлении города президенту рассказали во время его первой рабочей поездки в Донбасс, пишет РИА Новости 19 марта.



«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — сказал Хуснуллин. Он сообщил и о других планах восстановления города. Власти хотят создать в Мариуполе парковочные пространства, а к лету запустить первую трамвайную линию. Как утверждает Хуснуллин, 110 автобусов в городе уже работают.

Как рассказал вице-премьер, аэропорт Мариуполя сейчас используют для военных целей, гражданские рейсы там не принимают, передает ТАСС. Здание планируют реконструировать в конце 2023 года, а в 2025-м аэропорт должен стать международным, «с возможностью летать во все города России и за рубеж». Во время поездки Хуснуллин попросил у Путина разрешения неделю пожить в Мариуполе, а потом и в других присоединенных регионах. «Я сам один-два раза в месяц точно бываю», — уточнил вице-премьер (цитата по РИА Новости). Что на это ответил Путин, информационные агентства не уточняют.