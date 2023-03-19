    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, южн

    763мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.6eur81.46

    Первый визит Владимира Путина в Донбасс. Что известно на данный момент

    13226
    162 комментария

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Донбасс. Прилетев на вертолете в Мариуполь, он проехал по городу на автомобиле и пообщался с местными жителями.

    Видео общения главы государства с жителями Мариуполя публикует RT. Опубликованный диалог начинается с вопроса Путина: «Нравится?»

    В ответ звучит: «Очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь». Дальше президента приглашают посмотреть на то, где и как живут жители Мариуполя.

    Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Владимиру Путину предполагаемые сроки реконструкции центра Мариуполя. О восстановлении города президенту рассказали во время его первой рабочей поездки в Донбасс, пишет РИА Новости 19 марта.

    «Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — сказал Хуснуллин.

    Он сообщил и о других планах восстановления города. Власти хотят создать в Мариуполе парковочные пространства, а к лету запустить первую трамвайную линию. Как утверждает Хуснуллин, 110 автобусов в городе уже работают.

    Как рассказал вице-премьер, аэропорт Мариуполя сейчас используют для военных целей, гражданские рейсы там не принимают, передает ТАСС. Здание планируют реконструировать в конце 2023 года, а в 2025-м аэропорт должен стать международным, «с возможностью летать во все города России и за рубеж».

    Во время поездки Хуснуллин попросил у Путина разрешения неделю пожить в Мариуполе, а потом и в других присоединенных регионах. «Я сам один-два раза в месяц точно бываю», — уточнил вице-премьер (цитата по РИА Новости). Что на это ответил Путин, информационные агентства не уточняют.

    О поездке Владимира Путина в Мариуполь СМИ сообщили 19 марта. Как утверждается, в городе он встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Владимир ПутинМариупольДонбасс
    ЛАЙК20
    СМЕХ45
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 162

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    162
    close