«Второе рождение». В бассейне на Васильевском рассказали о спасении едва не утонувшей петербурженки

Реакция дежурного тренера помогла спасти жизнь женщине в бассейне на Васильевском острове в Петербурге. Об этом рассказали «Фонтанке» в администрации плавательного центра СКА 20 марта.



Одной из посетительниц бассейна на Среднем проспекте, 87, стало плохо накануне в восьмом часу вечера. Она ушла под воду на середине 50-метровой дорожки, когда её сеанс плавания близился к завершению.

Реакция тренеров не подвела. За утопающей нырнул дежурный инструктор, поднимать её на бортик помогали посетители. На место вызвали медика спорткомплекса, позвонили в скорую. Женщину удалось откачать. Как говорят в администрации, работой своих сотрудников довольны, а посетительницу можно поздравить со вторым рождением.