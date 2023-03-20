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    «Второе рождение». В бассейне на Васильевском рассказали о спасении едва не утонувшей петербурженки

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    Реакция дежурного тренера помогла спасти жизнь женщине в бассейне на Васильевском острове в Петербурге. Об этом рассказали «Фонтанке» в администрации плавательного центра СКА 20 марта.

    Одной из посетительниц бассейна на Среднем проспекте, 87, стало плохо накануне в восьмом часу вечера. Она ушла под воду на середине 50-метровой дорожки, когда её сеанс плавания близился к завершению.

    Реакция тренеров не подвела. За утопающей нырнул дежурный инструктор, поднимать её на бортик помогали посетители. На место вызвали медика спорткомплекса, позвонили в скорую. Женщину удалось откачать. Как говорят в администрации, работой своих сотрудников довольны, а посетительницу можно поздравить со вторым рождением.

    «Фонтанка» писала, что едва не утонула 37-летняя жительница Васильевского острова. https://www.fontanka.ru/2023/03/20/72147560/ Её госпитализировали в Мариинскую больницу.

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