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    В Заневке тушат 250 «квадратов» склада с древесиной

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    Двадцать пожарных борются с огнём на границе Красногвардейского района Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области.

    Фото: МЧС России по Ленинградской области
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    Как сообщили в областном ГУ МЧС, информация о пожаре в деревне Заневка поступила за час до полудня 20 марта. Огонь вспыхнул в административном здании и распространился на 250 квадратных метров. К тушению привлекли пять расчётов, к 11:40 возгорание удалось локализовать. «Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.

    В телеграм-канале правительства Ленобласти уточнили, что пожар случился на складе в промзоне Заневского поселения. Эвакуировать людей не потребовалось.

    По предварительным данным 47news, на обочине Колтушского шоссе загорелись торговый павильон с офисными помещениями и склад компании, которая занимается продажей обработанной древесины.

    Фото: МЧС России по Ленинградской области

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