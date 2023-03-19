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    Певица МакSим объяснила провал концерта в Сочи

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    Певица МакSим рассказала, что произошло во время концерта в Сочи, который оказался сорван накануне. Пост с объяснением причин произошедшего появился в телеграм-канале артистки 19 марта.

    МакSим принесла извинения не только разочарованным поклонникам, но и тем, кто готовил это выступление.

    «Не всё и не всегда в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение. Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие», — написала певица.

    Она отметила, что причиной плохого самочувствия стало поднявшееся давление. У артистки закружилась голова и пропал голос: «Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — отметила МакSим.

    Певица пообещала, что деньги за билеты поклонникам вернут. При этом программа текущего тура под названием «Я буду жить» и расписание концертов останутся прежними. Ближайшие концерты тура пройдут в Твери (1 апреля), Ижевске и Екатеринбурге (9 и 15 числа соответственно).

    Концерт МакSим должен был пройти 18 марта на территории «Роза Хутор». Певица вышла на сцену, однако выступать не смогла. В конце концов она отдала микрофон и ушла за кулисы.

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