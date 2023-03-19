Певица МакSим объяснила провал концерта в Сочи

Певица МакSим рассказала, что произошло во время концерта в Сочи, который оказался сорван накануне. Пост с объяснением причин произошедшего появился в телеграм-канале артистки 19 марта.

МакSим принесла извинения не только разочарованным поклонникам, но и тем, кто готовил это выступление.

«Не всё и не всегда в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение. Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие», — написала певица.

Она отметила, что причиной плохого самочувствия стало поднявшееся давление. У артистки закружилась голова и пропал голос: «Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — отметила МакSим. Певица пообещала, что деньги за билеты поклонникам вернут. При этом программа текущего тура под названием «Я буду жить» и расписание концертов останутся прежними. Ближайшие концерты тура пройдут в Твери (1 апреля), Ижевске и Екатеринбурге (9 и 15 числа соответственно).