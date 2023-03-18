Глава МВД наградит полицейского, спасшего утопающего в Неве

Сотрудника госавтоинспекции Петербурга, старшего лейтенанта Константина Митрохина наградят медалью «За смелость во имя спасения». Решение о награждении 18 марта принял Министр МВД РФ Владимир Колокольцев.



Если бы не Константин Митрохин, страшно представить, чем могла закончиться для петербуржца прогулка по льду от Эрмитажа до Петропавловской крепости. В районе Дворцовой набережной в 30 метрах от берега ледяная корка не выдержала — мужчина провалился в воду.



Очевидец вызвал спасателей, но их опередили проезжавшие мимо сотрудники госавтоинспекции. Митрохин обвязал себя буксировочным тросом, по пластунски добрался до утопающего, и вызволил его из полыньи.

