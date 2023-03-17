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    «Работать можно». В Новосибирске плавили наледь на тротуаре с помощью устройства, похожего на огнемет

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    Депутаты горсовета Новосибирска с помощью устройства, напоминающего огнемет, очищали тротуары от наледи. Свой эксперимент они записали на видео и опубликовали его в социальных сетях. Внимание на это 17 марта обратил портал NGS.RU.

    страницы Василия Стрекалова и Павла Чернышева во «ВКонтакте»

    Василий Стрекалов и Павел Чернышев сопроводили ролик следующим выводом: «Работать можно, но нужен аппарат посерьезнее».

    Фото: страницы Василия Стрекалова и Павла Чернышева во «ВКонтакте»
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    Издание обратилось к главе горсовета Дмитрию Асанцеву, который не смог прокомментировать действия своих коллег. От самих депутатов ответов также не удалось добиться.

    Фото: страницы Василия Стрекалова и Павла Чернышева во «ВКонтакте»

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    Новосибирск
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