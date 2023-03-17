Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый год

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый новый сезон. В эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что при производстве этой одежды используется очень много воды, поэтому с точки зрения экологии лучше подольше пользоваться одними джинсами. Слова заместителя председателя правительства привлекли всеобщее внимание 17 марта.



Абрамченко рассказала, что её семья перешла на осознанное потребление. По словам вице-премьера, она старается покупать продукты с меньшим количеством упаковки, моет пластик, стекло и раздельно собирает мусор. Виктория Абрамченко отметила, что больше половины отходов в мусорном ведре жителя мегаполиса — это упаковка, а упаковка — это мусор, с которым никто не научился работать.