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    Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый год

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    66 комментариев

    Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый новый сезон. В эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что при производстве этой одежды используется очень много воды, поэтому с точки зрения экологии лучше подольше пользоваться одними джинсами. Слова заместителя председателя правительства привлекли всеобщее внимание 17 марта.

    Абрамченко рассказала, что её семья перешла на осознанное потребление. По словам вице-премьера, она старается покупать продукты с меньшим количеством упаковки, моет пластик, стекло и раздельно собирает мусор. Виктория Абрамченко отметила, что больше половины отходов в мусорном ведре жителя мегаполиса — это упаковка, а упаковка — это мусор, с которым никто не научился работать.

    По данным некоммерческой организации World Economic Forum, на производство одной пары джинсов уходит более семи с половиной тысяч литров воды. Если выпивать по восемь чашек воды в день, этого объёма хватит на десять лет.

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    Виктория АбрамченкоЭкология
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    Комментарии 66

    Роберт Лэнгдон17 Мар 2023 в 16:52
    А как же общие рекомендации по внешнему виду
    государственных служащих, в частности женщин? Который предполагает строгий костюм: жакет и юбка, жакет и брюки, жакет и платье классического покроя. Допускаются также сочетания: блузка и юбка, блузка и брюки. При отсутствии жакета рекомендуется прикрывающий плечи рукав блузки или платья. В пятницу допускаются джинсы классического покроя. Туфли должны сочетаться с одеждой. Основные требования к украшениям, макияжу и аксессуарам – умеренность и элегантность.
    Недопустимыми в деловом образе женщины являются слишком короткие и/или обтягивающие юбки, шорты, глубокий вырез декольте, а также открытые живот и плечи, яркие кричащие или полупрозрачные ткани. В случае принятия участия в протокольных мероприятиях обязательны чулки или колготы. Следует избегать одежды и аксессуаров, неформальных или экстравагантных с точки зрения дизайна, цвета, длины или ткани. Одежда фольклорного, авангардного, спортивного стилей не считаются приемлемыми.
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