Магнитная буря оставила яркий след

Петербургские охотники за северным сиянием сегодня не спали. Аврора в ночь с 15 на 16 марта была видна хорошо.
«Вчерашний прогноз магнитных бурь оправдался — в период с 00 до 03 часов в Земле наблюдалась магнитная буря, по своей интенсивности близкая к среднему уровню G2. После чего возмущения геомагнитного поля начали ослабевать», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Антициклон расчистил небо над Петербургом и Ленобластью, и, по словам фотографов, сияние было ярким и красочным.
«Сегодня была чудесная ночь, воздух теплый, а небо — ясное. Выброс солнечной массы прошел по касательной, но небольшая часть попала в сторону Земли. Северное сияние сначала было серым облачком, потом показало несколько лент и лучиков, а потом разрослось на половину неба, в какой-то момент посияло над головой. Было несколько особо ярких, взрывных моментов. Глазами наблюдался и красный цвет наверху лучиков», — рассказывают фотографы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».