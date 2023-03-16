    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.75eur80.88

    Магнитная буря оставила яркий след

    5330
    2 комментария

    Петербургские охотники за северным сиянием сегодня не спали. Аврора в ночь с 15 на 16 марта была видна хорошо.

    «Вчерашний прогноз магнитных бурь оправдался — в период с 00 до 03 часов в Земле наблюдалась магнитная буря, по своей интенсивности близкая к среднему уровню G2. После чего возмущения геомагнитного поля начали ослабевать», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Антициклон расчистил небо над Петербургом и Ленобластью, и, по словам фотографов, сияние было ярким и красочным.

    «Сегодня была чудесная ночь, воздух теплый, а небо — ясное. Выброс солнечной массы прошел по касательной, но небольшая часть попала в сторону Земли. Северное сияние сначала было серым облачком, потом показало несколько лент и лучиков, а потом разрослось на половину неба, в какой-то момент посияло над головой. Было несколько особо ярких, взрывных моментов. Глазами наблюдался и красный цвет наверху лучиков», — рассказывают фотографы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Северное сияниеАтмосферные явления
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close