В Петербурге вынесен приговор мужчине, который в пылу ссоры с женой открыл стрельбу из самопала

Невский районный суд огласил приговор в отношении Михаила Осипченкова, признанного виновным в незаконном хранении оружия. Прошлой зимой он, ссорясь с женой, с которой на тот момент хотел разводиться, дважды выстрелил из пистолета для устрашения. Супруга вызвала полицию. Та нашла много интересного. Подробности 15 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Было установлено, что Осипченков носил при себе боевой пистолет, кустарно изготовленный из охолощенного пистолета Макарова путем установки самодельного нарезного ствола. К нему у мужчины, разумеется, были девятимиллиметровые патроны. После выстрелов на кухне и звонка в полицию Осипченков испугался и спрятал оружие в пожарный щиток на лестнице. Там его и нашли. Также дома у фигуранта обнаружили 128 патронов 5,45 мм и пару 9 мм, но другого калибра.