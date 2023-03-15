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    В Петербурге вынесен приговор мужчине, который в пылу ссоры с женой открыл стрельбу из самопала

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    Невский районный суд огласил приговор в отношении Михаила Осипченкова, признанного виновным в незаконном хранении оружия. Прошлой зимой он, ссорясь с женой, с которой на тот момент хотел разводиться, дважды выстрелил из пистолета для устрашения. Супруга вызвала полицию. Та нашла много интересного. Подробности 15 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Было установлено, что Осипченков носил при себе боевой пистолет, кустарно изготовленный из охолощенного пистолета Макарова путем установки самодельного нарезного ствола. К нему у мужчины, разумеется, были девятимиллиметровые патроны. После выстрелов на кухне и звонка в полицию Осипченков испугался и спрятал оружие в пожарный щиток на лестнице. Там его и нашли. Также дома у фигуранта обнаружили 128 патронов 5,45 мм и пару 9 мм, но другого калибра.

    Суд установил, что Осипченков впервые попал в поле зрения Фемиды, чистосердечно раскаялся, женат, воспитывает двух детей, помогает пожилым родственникам, хорошо характеризуется соседями и коллегами.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно, с испытательным сроком 3 года. Пистолет и патроны суд постановил уничтожить.

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    СтрельбаНезаконное хранение оружия
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