Инвалиды и ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание в Петербурге

В Петербурге инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание на дому. Соответствующий законопроект Заксобрание 15 марта приняло в первом чтении.
Как рассказал один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок, всего в перечне более 100 видов услуг, которые смогут получать ветераны и инвалиды. В частности, это помощь в приготовлении и приеме пищи, одевании и переодевании, смене постельного белья, вызову врача, сопровождении в поликлинику, выносе мусора, помощь в уборке квартиры.
Услугами смогут воспользоваться:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны
- инвалиды боевых действий
- обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда»
- обладатели знака «Житель осажденного Севастополя»
- граждане, которые в период Великой Отечественной войны работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов
- члены экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале ВОВ в портах других государств.
В Петербурге проживают (по состоянию на 1 октября 2022 года) почти 57,5 тысяч человек. Которые относятся к этим категориям. Из них 6005 человек получают услуги по соцобслуживанию. Ежегодно на это тратится 2 млрд 77 млн рублей. По подсчетам авторов, на соцобслуживание после принятия законопроекта может потребоваться около 29 млрд рублей.