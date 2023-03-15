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    Инвалиды и ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание в Петербурге

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    В Петербурге инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание на дому. Соответствующий законопроект Заксобрание 15 марта приняло в первом чтении.

    Как рассказал один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок, всего в перечне более 100 видов услуг, которые смогут получать ветераны и инвалиды. В частности, это помощь в приготовлении и приеме пищи, одевании и переодевании, смене постельного белья, вызову врача, сопровождении в поликлинику, выносе мусора, помощь в уборке квартиры.

    Услугами смогут воспользоваться:

    - инвалиды и участники Великой Отечественной войны

    - инвалиды боевых действий

    - обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда»

    - обладатели знака «Житель осажденного Севастополя»

    - граждане, которые в период Великой Отечественной войны работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов

    - члены экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале ВОВ в портах других государств.

    В Петербурге проживают (по состоянию на 1 октября 2022 года) почти 57,5 тысяч человек. Которые относятся к этим категориям. Из них 6005 человек получают услуги по соцобслуживанию. Ежегодно на это тратится 2 млрд 77 млн рублей. По подсчетам авторов, на соцобслуживание после принятия законопроекта может потребоваться около 29 млрд рублей.

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