Инвалиды и ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание в Петербурге

В Петербурге инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий смогут получать бесплатное соцобслуживание на дому. Соответствующий законопроект Заксобрание 15 марта приняло в первом чтении.

Как рассказал один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок, всего в перечне более 100 видов услуг, которые смогут получать ветераны и инвалиды. В частности, это помощь в приготовлении и приеме пищи, одевании и переодевании, смене постельного белья, вызову врача, сопровождении в поликлинику, выносе мусора, помощь в уборке квартиры.