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    Гринпис рассказал, где бизнесу выгодно пользоваться солнечными батареями. Петербург в списке

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    Гринпис представил доклад, в котором рассказал, что в 75 % российских регионов использование собственных солнечных электростанций для среднего и малого бизнеса может быть выгоднее, чем обычная покупка электроэнергии. В список таких регионов попал и Петербург. Об этом 14 марта сообщает РБК.

    В топ-10 регионов, где генерация электричества с помощью солнечных батарей может быть дешевле покупки сетевой электроэнергии, вошли Забайкалье, Дагестан, Иркутская область, Тува, Бурятия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Северная Осетия. Независимый эксперт в области возобновляемых источников энергии Татьяна Ланьшина, представляя доклад Гринпис, отметила, что, к примеру, в Забайкалье электричество, полученное от собственной электростанции, может стоить меньше 4 рублей за кВт•ч, в то время как энергия, распределяемая в сети, стоит больше 6 рублей.

    В Гринпис отметили, что в России доля электричества, производимого за счёт солнца и ветра, составляет всего 0,7 %, в то время как в ЕС этот показатель составляет 22 %. Татьяна Ланьшина отметила, что при этом уровень инсоляции в России не ниже, чем, например, в Германии.

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    Солнечная электростанцияЭлектроэнергия
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