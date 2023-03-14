Гринпис рассказал, где бизнесу выгодно пользоваться солнечными батареями. Петербург в списке

Гринпис представил доклад, в котором рассказал, что в 75 % российских регионов использование собственных солнечных электростанций для среднего и малого бизнеса может быть выгоднее, чем обычная покупка электроэнергии. В список таких регионов попал и Петербург. Об этом 14 марта сообщает РБК.



В топ-10 регионов, где генерация электричества с помощью солнечных батарей может быть дешевле покупки сетевой электроэнергии, вошли Забайкалье, Дагестан, Иркутская область, Тува, Бурятия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Северная Осетия. Независимый эксперт в области возобновляемых источников энергии Татьяна Ланьшина, представляя доклад Гринпис, отметила, что, к примеру, в Забайкалье электричество, полученное от собственной электростанции, может стоить меньше 4 рублей за кВт•ч, в то время как энергия, распределяемая в сети, стоит больше 6 рублей.

