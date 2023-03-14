18 подтягиваний — и в Краснодарский край. Как в Петербурге набирают людей в ЧВК «Вагнер»

Фото: Виталий Смольников / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что открывает в различных городах пункты по набору новых бойцов. Расположены они в действующих спортивных клубах и центрах, специализирующихся на боевых искусствах и стрельбе. В Петербурге тоже названы несколько адресов, но кое-где уже успели откреститься.



Перечень опубликовал телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» 10 марта. Всего в нем 58 точек в 42 городах России. В петербургской части списка таких вербовочных пунктов шесть.



Стрелковый клуб МИП



Еще в 2018 году был в ведении ДОСААФ. Но в октябре 2020-го некоммерческая организация «Пушкинский стрелково-спортивный клуб общественно-государственной организации ДОСААФ» была исключена из реестра юрлиц в связи с недостоверными сведениями.

Вскоре по этому адресу было зарегистрировано ООО «Стрелковый клуб "Мариненко и партнеры"». Юрлицом пополам владеют Кирилл Мариненко и Наталья Дуляр.



По данным СПАРК, Мариненко в прошлом занимался бизнесом, связанным с оптовой торговлей продуктами, напитками и табаком, но его фирма «Оптофуд» просуществовала всего чуть более 2 лет. В 2012–2015 годах мужчина был совладельцем частной охранной конторы «Легион-М» — и ныне здравствующей.

У Дуляр в бизнес-багаже — доля в фирме, занимающейся оказанием консультационных и информационных услуг «ТДК-Консалтинг» (сейчас недействующей).

На сайте клуб предлагает любому желающему освоить технику стрельбы из настоящего оружия, курсы предлагают как для взрослых, так и для детей.



Страница клуба во «ВКонтакте» создана в декабре 2022 года, тогда же и публиковались все посты. С 27 декабря страница не обновлялась. Ни на одном из ресурсов клуба про набор в ЧВК «Вагнер» нет ни слова.

В МИП звонившего сразу перенаправили к вербовщику. Мужчина интересовался именем, возрастом, местом проживания, физическим состоянием, наличием зависимостей, судимостями, опытом службы в армии. На встречу принести с собой паспорт, военный билет и водительское удостоверение, а также ответ, когда кандидат готов выехать в учебный центр в Краснодарский край. Подробности пообещали тоже при личной встрече.



Спортивный клуб «Белые волки»

По указанному адресу располагается другое заведение подобного профиля: спортклуб VB PRO SPORT. Однако администратор по телефону подтвердила, что «Белые волки» — это они и есть. Клуб специализируется на единоборствах: бокс, самбо, вольная борьба, тайский бокс, MMA. Также на площадке базируются и теннисисты, и хоккеисты.

Страницу во «ВКонтакте» в 2022 году «Белые волки» вели вяло — 6 постов за весь год. «Ожила» страница только в марте 2023-го, да и то — силами двух репостов о турнирах.



Ни на сайте, ни в соцсетях спортивного пространства открывшееся представительство ЧВК не рекламируется. Однако на «Яндекс.Картах», причем еще 2 марта, за неделю до публикации списка вербовочных адресов, уже появился отзыв об открытии «представительства ЧВК "Вагнер"». Один из пользователей «респектовал» клубу и заверял, что «все, кто интересуется, могут подъехать — всё вам расскажут».

Здесь тоже сразу переадресовали на вербовщика, им оказалась девушка по имени Диана. Она начала конкретно: «Требования скажу только при личной беседе, по телефону не консультируем... С собой спортивная сменная одежда, спортивная обувь, паспорт, военный билет». Далее девушка перечислила вопросы, которые встанут перед кандидатом: по судимости, по здоровью, физподготовке и пониманию, куда и зачем идет человек.



Собеседница подтвердила, что учебный центр расположен в Краснодарском крае, обучение — до месяца, а контракт подписывается на месте, сроки работы — от полугода.

Клуб единоборств «Корона»

Заведение работает с 2014 года. В клубе занимаются различными видами боевых искусств: боксом, ушу, тхэквондо, самбо, кикбоксингом, а также шахматами. На стене — в основном отчеты о результатах детских турниров и успехах спортсменов клуба, но в январе-феврале страница заметно ожила. Ни на сайте, ни в соцсетях клуб не рекламирует себя как площадку для набора в ЧВК «Вагнер».



В заведении также проходят тренировки по АРБ — аббревиатура, аналогичная «армейке», но расшифровывается по-другому: «абсолютно реальный бой». В феврале 2022 года по адресу «Короны» была зарегистрирована региональная общественная организация «Федерация АРБ», руководитель — 39-летний Владимир Кондратович. Он, согласно данным СПАРК, работает гендиректором фирмы «Прогресс», зарегистрированной по этому же адресу. Компания специализируется на купле-продаже собственной недвижимости. Ее владелец — Илья Кадыров, но его доля в уставном капитале находится в обременении. В качестве залогодержателя указано небезызвестное на рынке строительства и девелопмента ООО «УК Свиньин и партнеры».



В «Короне» звонившему ответил мужчина, на заднем плане слышались детские голоса. Сначала собеседник поинтересовался, откуда информация о вербовке, а затем ответил: «Ну вот, приходите и поговорим». На вопрос, что с собой брать, пояснил: военный билет и паспорт. Рассказывать подробности по телефону мужчина отказался — только при личной встрече.

Бойцовский клуб «Панчер»

Из названия заведения понятна и специфика — боевые искусства. В расписании бокс, тайский бокс, дзюдо, джиу-джитсу, кроссфит, кикбоксинг. Клуб принадлежит Николаю Талалакину, он же и главный тренер, и владелец, и гендиректор ООО «Панчер».



На сайте «Панчера» указано, что Талалакин мастер спорта, «известный российский боксер, профессионал с 1998 по 2004. 29 боев, 24 победы, из них 8 нокаутом. Чемпион Санкт-Петербурга, чемпион Северо-Запада, соискатель титула чемпиона мира по версии WBU, финалист Кубка России, победитель многих мастерских турниров, двукратный чемпион СНГ и славянских стран в среднем весе среди профессионалов (WBC CIS). Тренерская деятельность с 2004 года». Талалакин активно снимался в YouTube-проекте «Боевые ботаники».



Ни на сайте «Панчера», ни в соцсетях клуба объявлений о наборе в ЧВК также нет.

В самом клубе рассказали: «Понятно, что такие вещи по телефону никто не рассказывает. Да и неправильно это».

«Паспорт обязательно надо взять... Хоть какая-то должна быть форма, конечно... Срок порядка шести месяцев плюс, всё это по контракту. Когда заполняете бумаги, там всё в принципе подробно расписано», — сообщил собеседник.



На вопрос, правда ли, что учебная часть располагается в Краснодарском крае, ответил: «Ну есть такая учебная часть, да... Здесь вы принимаете решение, контракт подписываете там».

«[По деньгам] стандартно, везде эта информация, она доступна: 240 тысяч плюс определенные боевые... Ну а там дальше все нюансы, которые в случае гибели, ранения и прочее, — ну, это уже, скажем так, отдельная информация...» — рассказал мужчина.

На вопрос про подготовку ответил: «Смотрите, как правило, это 2–3 недели в учебке, потом вы прибываете на место. Там еще недели две будет у вас, скажем так, в Луганске, скажем так, ну, насколько я знаю. Вот. И вот потом дальше уже переходите в боевую часть».

В разговоре с «Фонтанкой» Николай Талалакин подтвердил, что с предложением организовать вербовку в клубе к нему вышло руководство ЧВК «Вагнер». На уточнение, кто именно, не сам ли Пригожин, собеседник ответил: «Ха-ха. Какая разница. Это неважно».

— Почему вы решили согласиться?

— Странный вопрос... Если вы зайдете в [соцсеть, доступ к которой запрещен в РФ] и почитаете там мой последний пост, то у вас вопросов не будет никаких.

В публикациях в соцсетях Талалакина изложена версия, что конфликт давно планировался Западом, а также предположение, что антироссийские взгляды на Украине начали взращивать задолго до 2014 года.



— Кто-то из спортсменов вашего клуба или, может быть, вы сами не планируете записаться в ЧВК «Вагнер»?

— Насчет спортсменов я понятия не имею. Это мне неведомо. Ну а по поводу себя могу сказать: всё может быть.

Боксерский клуб «Монарх»

Клуб относится к некоммерческой организации «Центр развития высшего спортивного мастерства "Дружбы народов"», организация была учреждена в 2019 году. Руководит центром, согласно данным СПАРК, Алексей Мишалов.



Мужчина владеет компанией «Автогруз», которая занимается перевозкой грузов неспециализированным транспортом, правда, сведения об этой фирме признаны недостоверными ФНС. В прошлом Мишалов участвовал в работе общественной организации «Общество защиты прав потребителей "Межрегионпотребконтроль"», был совладельцем торгующей стройматериалами компании «Строй-снаб», ныне ликвидированной.



Однако в качестве основателя клуба и старшего тренера указан другой человек — Саид Тихонов.



На страничке клуба во «ВКонтакте» есть посты с песнями Чичериной и призывом: «Работайте братья!!! Слава России и нашим братьям — войнам!!!» (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.)

Это единственный из петербургских клубов, что разместил у себя информацию о наборе в ЧВК «Вагнер» — 4 марта «Панчер» опубликовал собственный пост, 10 марта клуб сделал репост паблика с вакансиями в ЧВК.

«Приходите к нам в зал, — отозвался на звонок Саид Тихонов. — Тут сидит специально обученный паренек. Он вам всё объясняет, заполняете анкету, потом сдаете нормативы — 18 подтягиваний, 60 отжиманий от пола и бег 3 километра. Потом мы отправляем ваши данные в главный офис ЧВК «Вагнер». Если всё нормально, вас вызовут — и всё, вперед».



Шестой в списке пункт — клуб единоборств «Самбо Питер». Но там информацию о вербовке опровергли.

Клуб работает в рамках одноименной межрегиональной общественной организации. Ей руководит Андрей Шмелев — он же является и одним из тренеров. В открытых источниках можно найти данные, что Шмелев — мастер спорта по самбо и по рукопашному бою, призер чемпионата города по тайскому боксу. Стаж работы с 2003 года.

В разговоре с корреспондентом Шмелев опроверг информацию о наличии у него в клубе пункта вербовки. При этом он отметил, что ему действительно предлагали разместить такой пункт, но он отказался. Причины объяснять не стал.



Ирина Корбат, Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»