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    Кремль о продлении зерновой сделки: Это жест доброй воли

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    Продление зерновой сделки ещё на 60 дней стало жестом доброй воли со стороны Москвы, поскольку вторая часть условий, касающаяся снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, до сих пор не выполняется. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами 14 марта.

    «Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации, в надежде, что всё-таки, по прошествии такого продолжительного времени, те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», — сказал Песков.

    О продлении сделки по вывозу зерна 14 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что последнее не было выполнено.

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    Зерновая сделка
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