Кремль о продлении зерновой сделки: Это жест доброй воли

Продление зерновой сделки ещё на 60 дней стало жестом доброй воли со стороны Москвы, поскольку вторая часть условий, касающаяся снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, до сих пор не выполняется. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами 14 марта.

«Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации, в надежде, что всё-таки, по прошествии такого продолжительного времени, те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», — сказал Песков.