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    Вышел первый трейлер «Русалочки» с темнокожей главной героиней — что говорят о нем зрители?

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    На YouTube-канале Walt Disney Studios выложили первый официальный трейлер предстоящего фильма «Русалочка». Картина должна выйти на мировые экраны 26 мая 2023 года.

    Публике показали подводный мир, в котором живет главная героиня, ее споры с царем Тритоном (его играет Хавьер Бардем) и диалог с ведьмой Урсулой (ее исполняет комедийная актриса и стендаперша Мелисса Маккарти). Также в трейлере показан принц (Джона Хауэр-Кинг), которого спасет русалочка Ариэль (Холли Бэйли), много музыки, песен, танцев и даже фейерверк.

    Зрители, которых уже набралось свыше 3 миллионов, оставляют многочисленные восторженные комментарии под роликом. Пользователи говорят, что это одна из немногих картин, выхода которых они ждут, что она напоминает им об их детстве и что песни, которые звучат в видео, — великолепны. Отдельных положительных эпитетов удостаивают перевоплощение в злодейку Мелиссы Маккарти.

    Некоторые строят предположения относительно особенностей развития сюжета картины: заметив на лбу у русалочки шрамы, которых нет у актрисы, исполнявшей эту роль, они предположили, что те появились от руля корабля, к которому она подошла слишком близко, что и предопределило страх ее отца перед людьми.

    Автор: Walt Disney Studios/YouTube

    Напомним, короткий тизер картины, выложенный осенью 2022 года, был встречен неоднозначно — зрителей удивило, что на роль Ариэль назначена темнокожая актриса. Однако пение девушки, звучащее в этом трейлере (Холли — участница соул-дуэта Chloe x Halle, номинировавшегося на «Грэмми»), не оставило равнодушных.

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