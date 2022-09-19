Могла бы Русалочка быть темнокожей? Что об этом говорит наука

Вокруг трейлера новой «Русалочки» от Disney разгорелись ожесточенные споры. Пока одни противники фильма говорили про каноничную Ариэль, другие пытались объяснить свою точку зрения с помощью науки. «Фонтанка» решила не доверять анонимным комментаторам и обратилась за авторизованной точкой зрения к популяризаторам науки Станиславу Дробышевскому и Асе Казанцевой.



В новом фильме Русалочка будет темнокожей Фото: кадр из трейлера фильма «Русалочка» 2023 года Поделиться Поделиться





Вопросы касались научно-популярной стороны самого факта существования русалочки — что было бы, если бы она реально существовала.

Трейлер фильма «Русалочка» вышел 10 сентября. К моменту выхода этой статьи ролик набрал уже больше 20 миллионов просмотров и 200 тысяч комментариев. Больше всего внимания досталось цвету кожи Ариэль: в фильме ее играет темнокожая актриса Холли Бэйли. Премьера новой «Русалочки» должна состояться 26 мая 2023 года.

По мнению Аси Казанцевой, кожа Русалочки могла бы иметь разные оттенки, и отсутствие света на глубине аргументом в этом случае не является: «Может показаться, что кожа должна быть светлой, чтобы лишний меланин не мешал синтезу витамина D. Но в морепродуктах и так вполне достаточно этого витамина, так что если Русалочка регулярно ест жирную рыбу типа сельди или макрели, то она может позволить себе кожу любого оттенка. Вполне вероятно, что у русалок был с людьми общий предок и что разделение эволюционных линий произошло, когда они еще жили в Африке и так унаследовали темную кожу. С другой стороны, кожа русалок могла потемнеть уже и в ходе собственной их эволюции: например, если темный оттенок способствует маскировке во время охоты. Мог повлиять на цвет кожи и половой отбор. Сейчас публикуется много исследований о том, как культурные различия между популяциями становятся фактором, влияющим на биологическую эволюцию, можно ознакомиться с их обзором в свежей книжке Александра Маркова».



Мнения о том, что Русалочка могла бы быть практически любого оттенка, придерживается и научный редактор портала «Антропогенез.ру» Станислав Дробышевский: «Если она живет на мелководье, а внизу темное дно, тогда сверху Русалочка будет темная, а пузо у нее будет белое, как у всяких придонных животных. Темная, скорее всего, она будет неравномерно, а в крапинку или в пятнышко, как скаты. В полосочку, в кружочек, что-нибудь такое. Если она сравнительно глубоководная, то с большой вероятностью она будет красная, потому что на большую глубину красные фотоны не очень проходят. Красного цвета как такового там нет, и красный пигмент делает всех невидимыми. На глубине выгодно быть красным, поэтому полно красных глубоководных тварей».



На этом варианты у Русалочки не заканчиваются. Скажем, совсем глубоководная русалка вполне могла бы быть и белесой, а русалка, обитающая в водорослях, зеленой. «Разнообразие морских форм такое, что она могла бы быть какой угодно. Я бы на месте Русалочки менял бы цвет, как какой-нибудь осьминог или каракатица, это прикольнее. Конечно, это сказка, и обсуждать Русалочку с научной точки зрения довольно странно», — уточняет Дробышевский.



В «каноничной» версии у Ариэль была темнокожая подруга Фото: кадр из мультфильма «Русалочка» 1989 года Поделиться Поделиться





Как предполагает Казанцева, более серьезной неточностью может оказаться чрезмерная стройность Русалочки: «Нужно уточнить, в каких широтах происходит дело. Если сказку написал Андерсен, то есть Русалочка живёт где-то в северных морях, она должна быть округлая и толстенькая, как байкальская нерпа. Ей важен подкожный жир для теплоизоляции».



«Учитывая то, что Русалочка, видимо, млекопитающее, вероятно, она будет похожа на ламантина или моржа. Точно не на человека: с такой кожей нереально там жить. Внешне Русалочка будет та еще… Пупырчатая и со складочками», — говорит редактор «Антропогенез.ру». Вторая вариация «утепленности», о которой упоминает Дробышевский, — это шерсть. Третьего, по его словам, не дано: «Если она мало-мальски разумная, значит, теплокровная. Если теплокровная, значит, у нее привычный обмен веществ: она вырабатывает много тепла и много его тратит. Будет без конца жрать рыбу, но подкожный жир все равно должен быть. Либо она мохнатая, как калан, или пушистая, как тюлень, либо у неё будет очень неплохой запас подкожного жира, как у китов, моржей, ламантинов».



Популяризатор науки добавляет, что рацион, скорее всего, подарит Русалочке острые зубы и мощную длинную челюсть: «У того, кто ест рыбу, рожа вытягивается неизбежно, как у крокодила. Если судить по диснеевскому мультику, она тесно общается с гребешками и крабами? Может быть, неспроста. Тогда зубы у нее будут широкие, как у моржей. Будет этими терками с хрустом хрякать моллюсков и раков». Большая глубина добавит еще как минимум одну очаровательную черту: или огромные глаза, или практически полное их отсутствие. Зачем нужны глаза, когда ты буквально живешь на дне?



С вопросом о том, были бы у русалок жабры, «Фонтанка» обратилась к Асе Казанцевой. По ее словам, этот вариант совершенно необязателен: «По всей видимости, она млекопитающее. У неё есть лифчик, а значит, и грудь. То есть Русалочка должна быть чем-то вроде дельфина или тюленя. У тюленей нет никаких жабр. Они дышат воздухом и просто поднимаются на поверхность».

Что у Русалочки действительно могло бы быть, так это возможность использовать эхолокацию. Как считает Казанцева, обошлось бы без усов и прочих выпирающих элементов: Русалочка бы просто щёлкала и цокала, а потом слушала, как эти звуки отражаются от предметов. Кстати, русалочка в версии Казанцевой вполне бы могла сидеть. Всё зависит от того, насколько подвижный скелет у этого существа. Судя по тому, что мы уже знаем о Русалочке, этим она не обделена.

Возможно, самое печальное, что услышал корреспондент «Фонтанки» о гипотетической Русалочке, — это предположение о её практически полном безразличии к людям. Тут, как и во всех прочих вопросах, возможны вариации, уверяет Дробышевский: «Зависит от того, насколько она разумная. По канону она достаточно разумная. Значит, любопытная. Наверное, была бы примерно, как дельфин: ради прикола можно потопить, можно поиграть, можно помочь. По настроению».

