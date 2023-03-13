СМИ: Ремонтировать Apple по гарантии будут за границей

Технику Apple по гарантии будут ремонтировать за границей. Компания не планирует продлевать сроки действия договоров с авторизованными сервисными центрами в России, пишут «Известия» 13 марта.
Apple намерена заключить контракт на гарантийный ремонт техники россиян с одним из зарубежных партнёров. При этом обслуживать там будут только гаджеты, приобретённые до марта 2022 года или купленные за пределами России. Функция российских авторизованных сервисных центров, скорее всего, будет сводиться к приёму устройств, нуждающихся в ремонте. Таким образом, сроки ремонта техники могут увеличиться до двух месяцев.
По словам источника «Известий», Apple решила прибегнуть к такой схеме исполнения гарантийных обязательств, чтобы избежать американских санкций, которые запрещают ввозить в Россию смартфоны дороже 300 долларов — под эту категорию попадают подменные айфоны, которые в АСЦ выдают для временной замены телефонов, отправленных на ремонт.
Технику Apple, ввезённую по схеме параллельного импорта, принимать на ремонт в зарубежном АСЦ не будут. В этом случае уровень обслуживания будет зависеть только от продавца.
О том, как запрет США на экспорт телефонов отразится на российском рынке гаджетов, читайте в материале «Фонтанки».