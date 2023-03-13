СМИ: Ремонтировать Apple по гарантии будут за границей

Технику Apple по гарантии будут ремонтировать за границей. Компания не планирует продлевать сроки действия договоров с авторизованными сервисными центрами в России, пишут «Известия» 13 марта.



Apple намерена заключить контракт на гарантийный ремонт техники россиян с одним из зарубежных партнёров. При этом обслуживать там будут только гаджеты, приобретённые до марта 2022 года или купленные за пределами России. Функция российских авторизованных сервисных центров, скорее всего, будет сводиться к приёму устройств, нуждающихся в ремонте. Таким образом, сроки ремонта техники могут увеличиться до двух месяцев.