На матч РПЛ «Торпедо» — «Урал» пришло 207 человек. Меньше в истории лиги было лишь однажды

Матч 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» на стадионе «Арена Химки» (Химки) едва не установил антирекорд посещаемости. На трибуны пришло всего 207 человек при общей вместимости стадиона 18 636 человек.
Как и в случае со всеми матчами РПЛ, попасть на эту игру можно было только по Fan ID. Ранее из-за этого антирекорд установила «Газпром Арена».
Впрочем, худшим результатом в истории РПЛ считается игра 26-го тура сезона-2014/15 РПЛ между «Уфой» и «Мордовией». Та встреча проходила в Перми и собрала 200 зрителей.