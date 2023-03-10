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    «Что у вас здесь происходит?» Север КАД тормозит пятикилометровая пробка

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    С ветерком на севере петербургской кольцевой автодороги не промчаться вечером пятницы, 10 марта. Ещё пару часов назад водители заезжали на КАД с вопросом: «Что у вас здесь происходит?», за это время пробка не рассосалась.

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    К половине восьмого часа вечера «Яндекс» фиксирует затор более чем в пять километров на кольцевой в районе Бугров. Ещё час назад было хуже — красный переходил в бордовый на внутренней стороне от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. Пробка тянулась на 7,4 км.

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    По данным сервиса, в ней можно было потерять час, хотя обычно этот участок проезжают за 24 минуты.

    «Ребят, стоять ещё долго. Там две фуры дорогу перекрыли в сторону Питера», — предупреждали в «Разговорчиках» водителей на 28-м км.

    В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что грузовой и легковой автомобили столкнулись на 29-м км внутреннего кольца КАД около половины третьего часа дня. Обошлось без пострадавших, вторая и третья полосы заняты.

    Ближе к пяти часам вечера поступила информация об аварии на 45-м км внешнего кольца. Не разъехались фура и легковой автомобиль. Занята одна полоса, пострадавших нет, пишет 47news.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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