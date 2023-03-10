«Лариса» закрыла в Великобритании школы и остановила поезда

Не только в России, но и в Великобритании весна началась с непогоды и резкого снижения температур.
Еще накануне метеорологи Туманного Альбиона обещали приход шторма «Лариса» (назван так французскими синоптиками), сообщает 10 марта «Интерфакс». В первую очередь его «капризы» на себе должен был испытать север Англии и Уэльс.
Первыми на себе последствия снегопада испытали автомобилисты на автодороге M62. На участке от Ливерпуля до
Некоторые водители пишут, что стоят в ней не меньше шести часов.
Закрыт из-за непогоды аэропорт Восточный Мидландс. В других много отмен и переносов рейсов. Также проблемы с движением наблюдаются на железнодорожном транспорте.
Часть школ Великобритании закрылась.
Этой ночью на острове зафиксировали минимум температуры с начала года — 16 в районе Северо-Шотландского нагорья.