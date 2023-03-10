«Лариса» закрыла в Великобритании школы и остановила поезда

Не только в России, но и в Великобритании весна началась с непогоды и резкого снижения температур.



Еще накануне метеорологи Туманного Альбиона обещали приход шторма «Лариса» (назван так французскими синоптиками), сообщает 10 марта «Интерфакс». В первую очередь его «капризы» на себе должен был испытать север Англии и Уэльс.