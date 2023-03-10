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    «Лариса» закрыла в Великобритании школы и остановила поезда

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    Не только в России, но и в Великобритании весна началась с непогоды и резкого снижения температур.

    Еще накануне метеорологи Туманного Альбиона обещали приход шторма «Лариса» (назван так французскими синоптиками), сообщает 10 марта «Интерфакс». В первую очередь его «капризы» на себе должен был испытать север Англии и Уэльс.

    Первыми на себе последствия снегопада испытали автомобилисты на автодороге M62. На участке от Ливерпуля до Кингстон-апон-Халла пробка растянулась на 13 километров.

    Некоторые водители пишут, что стоят в ней не меньше шести часов.

    Закрыт из-за непогоды аэропорт Восточный Мидландс. В других много отмен и переносов рейсов. Также проблемы с движением наблюдаются на железнодорожном транспорте.

    Часть школ Великобритании закрылась.

    Этой ночью на острове зафиксировали минимум температуры с начала года — 16 в районе Северо-Шотландского нагорья.

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