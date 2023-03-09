Латвия отправила Киеву машины, конфискованные у пьяных водителей

Латвия отправила на Украину первую партию транспорта, конфискованного у пьяных водителей, — Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, всего восемь автомобилей. Их общая стоимость оценивается в 18,5 тысячи евро. Об этом 9 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



«В среду, 8 марта, на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum, которое затем доставит их защитникам Украины», — говорится в сообщении.



Латвийский сейм в 2022 году принял закон о конфискации транспорта, если у водителя обнаружено более 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков, а также если он отказался от освидетельствования. Поправки к закону о поддержке Украины разрешают безвозмездно передавать такие машины Киеву.

