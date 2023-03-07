Бывший главный по финансам в Выборге получил 12,5 лет в ИК строгого режима за мошенничество

Экс-председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает 7 марта региональный СК.



Установлено, что Александр Болучевский с 2014 по 2018 год вносил в документы ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капремонту зданий и помещений в Выборге. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм. В сумме получилось свыше 191 миллиона рублей, впоследствии они были переданы Болучевскому.

