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    Бывший главный по финансам в Выборге получил 12,5 лет в ИК строгого режима за мошенничество

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    11 комментариев

    Экс-председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает 7 марта региональный СК.

    Установлено, что Александр Болучевский с 2014 по 2018 год вносил в документы ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капремонту зданий и помещений в Выборге. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм. В сумме получилось свыше 191 миллиона рублей, впоследствии они были переданы Болучевскому.

    Суд приговорил фигуранта к 12 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, еще 8 лет он будет лишен права занимать определенные должности.

    Александр Болучевский был задержан в сентябре 2020 года.

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    СудЭкс-чиновникПриговорМошенничествоВыборг
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    Комментарии 11

    Гость07 Мар 2023 в 23:22
    Выборг очень жалко.
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