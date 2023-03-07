Путин поручил разработать предложения о системе психологической помощи и Дне психолога

Президент РФ Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога, а также подготовить документы о совершенствовании системы психологической помощи. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых учёных, состоявшейся 1 декабря 2022 года.
«Разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога. Срок — 30 июня 2023 г.», — говорится в сообщении.
Другое поручение на эту тему — «рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению». Особое внимание предполагается уделять беженцам и вынужденным переселенцам, а также системной работы по лечению ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) у военных и членов их семей. В задачи входит разработка методологической базы и организация профпереподготовки и повышения квалификации специалистов.
«Обеспечить при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Ответственный — Мишустин Михаил Владимирович», — отмечается в тексте.